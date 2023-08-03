В WhatsApp добавят новую функцию защиты с помощью адреса электронной почты

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В WhatsApp (принадлежит признанной в РФ экстремистской и запрещенной компании Meta) хотят добавить новую функцию защиты аккаунта с помощью адреса электронной почты. Специалисты уже приступили к разработке. Об этом сообщает "Газета.ру".

Для подтверждения учетной записи в мессенджере будет запрашиваться адрес электронной почты. В случае попытки взлома аккаунта это позволит не допустить переноса учетной записи на другое мобильное устройство.

Уточняется, что пользователи сами будут решать, указывать ли им электронную почту. От дополнительной защиты можно отказаться.

Эта функция находится в разработке. Сейчас она доступна только некоторым пользователям бета-версии WhatsApp для Android 2.23.16.15. Сначала ее планируют запустить в приложении для телефонов, работающих на операционной системе Android, а затем – на iOS.

Ранее стало известно, что в WhatsApp создадут новую функцию, которая позволит временно закреплять сообщения в чатах и группах. Пользователю предоставят возможность использовать три временных отрезка, в течение которых сообщение будет закреплено: 24 часа, семь или тридцать дней.

После того как срок пройдет, оно открепится само. Помимо этого, пользователи смогут самостоятельно сделать это.



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