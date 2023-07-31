Жителей Польши предупредили об опасности сервисов в тематике Барби

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Польские спецслужбы предупредили жителей страны об опасности использования двух сервисов в тематике Барби. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство информатизации республики.

"В настоящее время в сети интернет доступны минимум два приложения, где всего одним щелчком мыши по фотографии человек может превратиться в Барби или Кена, – barbieselfie.ai и bairbie.me. Оба сервиса представляют серьезную угрозу для пользовательских данных", – говорится в сообщении.

Ведомство установило, что пользователи, принимая политику конфиденциальности сервиса barbieselfie.ai, автоматически дают сайту доступ к камере смартфона, истории и платежам, регистрационным данным, истории местоположений GPS и другим.

Помимо этого, сервисы не соответствуют требованиям общего регламента Европарламента и Совета ЕС о защите персональных данных. На фоне этого министерство не располагает данными о том, какую именно информацию могут собирать сайты и как они намерены ее использовать в дальнейшем.

Ранее сенатор Артем Шейкин призвал Роскомнадзор и Генпрокуратуру проверить и заблокировать сервис "Глаз Бога", который в том числе предоставляет услуги по записи голосов россиян без их согласия. Он пояснил, что из-за таких сервисов биометрические данные россиян могут использовать мошенники в преступных целях. Наиболее уязвимой группой он назвал пенсионеров.

