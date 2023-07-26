Эксперт рассказал, что делать владельцам QIWI-кошельков с деньгами на счету

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Владельцам QIWI-кошельков не следует в спешке тратить деньги со счета на оплату услуг, если нет такой необходимости. Об этом Москве 24 рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Ранее в КИВИ Банке сообщили, что с 26 июля временно ограничивают для клиентов некоторые операции. В частности, при выводе денег с QIWI-кошельков на банковские счета других кредитных организаций действует лимит в 1 000 рублей за месяц. То же самое касается и снятия наличных. Изменения связаны с претензией ЦБ РФ к отчетности и ведению документации КИВИ Банком. В организации заверили, что ведут диалог с регулятором для решения проблем.

Остапкович не исключил, что банк может в кратчайшие сроки устранить все недочеты. "Они в состоянии буквально в течение месяца – максимум полутора устранить все эти недостатки, которые им выставил Центральный банк. Скорее всего, они придут в норму и продолжат свою обычную банковскую практику", – считает эксперт.

Вместе с тем экономист посоветовал владельцам QIWI-карт и кошельков не совершать необдуманных покупок и дождаться момента, когда перевод средств и снятие наличных возобновятся.





Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Я бы взял паузу на месяц-два и дал бы этим проблемам утихнуть, а потом уже принимал решение. Когда делаются резкие шаги на каких-то стартах и форс-мажорах, как правило, это не приводит ни к чему хорошему. Поэтому я думаю, что нужно взять паузу и спокойно дождаться возвращения нормального ритма для банка.

"Если есть возможность и жизненная потребность в каких-то услугах, то можно потратить деньги на них. Но не надо пытаться купить две стиральные машины, четыре утюга, а потом через сервис для размещения объявлений это все продавать, когда все стабилизируется", – подчеркнул экономист.

Ранее в Центробанке РФ сообщили, что ожидают от Сбера "мудрейшего решения" касательно отмены комиссий за перевод клиентами средств в другие кредитные организации. Соответствующее заявление сделала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. В свою очередь, в Сбере указали, что не планируют решать этот вопрос в отрыве от остальных представителей рынка.

