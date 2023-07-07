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13:27

Экономика

ЦБ призвал Сбербанк отменить комиссию за переводы в другие банки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Банк России ждет от Сбербанка отмены комиссий за переводы в другие кредитные организации, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе выступления на Финансовом конгрессе Центробанка.

Зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев ответил ей, заметив, что комиссии есть у всех, в связи с чем Сбер не собирается принимать решений на этот счет в отрыве от участников рынка.

"Комиссий нет у всех, это правда. Я сама клиент пяти банков, есть с чем сравнить", – заявила ему Скоробогатова.

В июле прошлого года Сбербанк ввел комиссию в размере 1,25% за переводы на карты других банков. В июле этого года Сбербанк обновил пороги размера сбора – минимум 50 рублей, максимально – 200 рублей.

"Тинькофф банк" в начале сентября прошлого года объявил, что компенсирует клиентам комиссию Сбербанка до конца 2022 года.

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