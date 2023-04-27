В "СберБанк Онлайн" появились готовые стратегии для работы на фондовом рынке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Механизм сравнения различных видов инвестиций в виде готовых стратегий запустили в мобильном приложении Сбера. Новый сервис поможет разобраться в тонкостях вложений в акции, облигации и даже коммерческую недвижимость.

По данным Мосбиржи, количество частных инвесторов в России по итогам марта превысило 24,5 миллиона человек и продолжает стремительно увеличиваться. При этом именно обычные граждане на фондовом рынке являются самой уязвимой категорией инвесторов, указывают эксперты. Чтобы помочь рядовому человеку разобраться в вопросах вложений в акции и облигации, компания создала механизм сравнения различных видов инвестиций в виде готовых стратегий, который стал доступен в мобильном приложении "СберБанк Онлайн".

В компании отмечают, что особую сложность в инвестировании для обычных граждан представляет то, что продуктовые линейки и платформы большинства российских финансовых компаний ориентированы в первую очередь на продвинутого пользователя, при этом их число активно растет.

По данным Московской биржи, число физических лиц, имеющих брокерские счета по итогам марта 2023 года, выросло на 523 тысячи – до 24,5 миллиона человек, в совокупности все они открыли 41,4 миллиона счетов. При этом большинство частных инвесторов на российском рынке проигрывают в доходности из-за недостаточной диверсификации портфелей (распределение капитала по разным активам): в среднем они имеют лишь по 10–11 акций разных эмитентов, получая доходность ниже индекса Московской биржи, пришли к выводу эксперты НИУ ВШЭ.

В то же время, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, "набор финансовых инструментов остается достаточно широким и, конечно, частные могут смотреть, куда вкладывать свои ресурсы, диверсифицируя свои портфели. Однако у физических лиц "часто не хватает и знаний, и они больше подвержены эмоциональным решениям", считает глава ЦБ.

Сбер дает розничным клиентам возможность инвестировать на фондовом рынке через свое мобильное приложение "СберБанк Онлайн" в простой и понятной форме.

В том же приложении, где физлица управляют вкладами, счетами и кредитами, теперь за несколько кликов можно вложиться на фондовом рынке и в недвижимость. Приложение дает доступ к различным инструментам фондового рынка, но что особенно важно – к готовым инвестиционным стратегиям в зависимости от задач и готовности к риску того или иного клиента. Стратегии были разработаны профессионалами. Таким образом, чтобы начать делать вложения на фондовом рынке и в коммерческой недвижимости, не нужно долгое время разбираться в его особенностях.

Готовые инвестиционные решения представляют собой паевые фонды, индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и подборки ценных бумаг. При покупке пая такого фонда человек вкладывается сразу во все ценные бумаги, которые в него входят. Как правило, это несколько десятков ценных бумаг (акций или облигаций) крупных российских компаний. Например, "Фонд российских акций" вкладывает в акции таких компаний, как "Лукойл", "Газпром", "Роснефть", "НорНикель", "Яндекс", "Магнит" и другие. Таким образом, он дает возможность решить проблему с доходностью частных инвесторов ниже индекса Мосбиржи, так как им управляют профессиональные финансисты, аналитики и риск-менеджеры. Помимо этого, стали доступны новые виды паевых фондов, которые каждый квартал выплачивают доход от полученных дивидендов по акциям и процентов по облигациям.

ИИС дает возможность получить налоговый вычет от государства до 52 тысяч рублей в год, таким образом, не зависеть от ситуации на фондовом рынке. Открыть его можно как с готовой стратегией "Накопительная", которая по аналогии с ПИФами управляется профессионалами и вкладывает в широкий набор надежных облигаций, так и самостоятельно управлять покупкой и продажей ценных бумаг, пользуясь при этом готовыми подборками облигаций Сбера и гособлигаций.

Готовые решения не ограничиваются только инструментами фондового рынка. В частности, в "Сбербанк онлайн" можно вложиться в качественную коммерческую недвижимость – складские комплексы. Вложения в него начинаются от 100 тысяч рублей, что существенно ниже даже первоначального взноса по ипотеке. Особенность состоит в том, что вложения осуществляются через закрытый фонд "Арендный бизнес 7", и пайщики становятся непосредственно совладельцами объектов недвижимости. В фонде в соответствии с требованиями законодательства только построенные объекты, которые сданы в долгосрочную аренду крупному федеральному бизнесу. Соответственно, пайщики могут каждый квартал получать прибыль от аренды и от продажи объекта в конце срока действия фонда.

Следить за портфелем можно прямо в приложении. При этом нет скрытых комиссий или переплат, а все условия четко прописаны. На данный момент число активных ежемесячных пользователей "Сбербанк онлайн", согласно информации на сайте банка, составляет 79,21 миллиона человек. Запуск нового сервиса "СберИнвестиции" значительно увеличивает возможности инвестиций для розничных клиентов банка и расширяет потенциальное число частных инвесторов на фондовом рынке. Это соответствует задаче Сбербанка: нарастить долю рынка в части объема активов под управлением из числа клиентов, привлекая инвесторов с небольшими чеками, как отмечал ранее первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

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