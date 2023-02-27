Банки предложили в разы снизить размер бесплатных переводов самому себе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Банки предложили резко снизить бесплатный лимит переводов самому себе в 1,4 миллиона рублей в месяц, сообщает РБК. Ранее с таким предложением выступил ЦБ, а затем его одобрила Госдума.

В ходе подготовки ко второму чтению законопроекта об отмене комиссий банки обсуждают снижение планки для бесплатных операций до диапазона 300–600 тысяч рублей в месяц.

В первом чтении документа, принятом в декабре, предполагалось, что без комиссии должны переводиться собственные средства граждан между разными банками на сумму до 1,4 миллиона рублей. Имеются в виду переводы через Систему быстрых платежей (СБП) и финансовые платформы.

В пояснительной записке говорится, что одна из мер, направленных на борьбу с "зарплатным рабством", когда граждане получают зарплаты в банке, выбранном не самостоятельно, а работодателем.

По данным РБК, против инициативы в первоначальном виде выступают Сбербанк и ВТБ. В качестве компромисса они предложили установить лимит бесплатных переводов на уровне 200 тысяч рублей. При этом часть банков поддержали предлагаемый безкомиссионный лимит в 1,4 миллиона. Речь в основном идет о небольших кредитных организациях.

Еще в сентябре прошлого года сообщалось, что "Тинькофф Банк" планирует предложить Центробанку повысить лимит бесплатных переводов по СБП до 300 тысяч рублей в месяц. Сейчас он равен 100 тысячам рублей в месяц.

Сбербанк ранее ввел комиссию в размере 1,25% за переводы на карты других банков. В результате "Тинькофф Банк" начал терять средства, а в начале сентября объявил, что компенсирует клиентам комиссию Сбербанка до конца 2022 года.

Один из источников "Коммерсанта" выразил мнение, что в случае повышения лимита клиенты будут через СБП пополнять карты дочерних банков маркетплейсов Ozon, Wildberries и "Яндекса", чтобы оттуда совершать покупки.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков сказал, что данная мера может подстегнуть развитие безналичных переводов и платежей.



ЦБ повысил комиссию за трансграничные переводы через СБП

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