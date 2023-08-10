В Москве компания получила льготный заем на развитие производства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичная компания по производству специализированной промышленной керамики получила льготный заем на развитие производства, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдал льготный заем в размере 150 миллионов рублей столичному производителю специализированной керамики – НТЦ "Бакор", – сообщил Ефимов.

Заммэра отметил, что указанное предприятие имеет статус промышленного столичного комплекса. Льготный заем выдан на 5 лет под 4,5%. Эти средства будут направлены на приобретение, налаживание и монтаж оборудования. "Бакор" благодаря этим средствам нарастит объем и качество производимой продукции. Это позволит повысить инвестиции в экономику Москвы и создать новые рабочие места.

Уточняется, что собственные инвестиции компании на реализацию целей составят не менее 65 миллионов рублей.

В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский заявил, что в 2019 и 2020 годах это предприятие получило от города 300 миллионов рублей заемных средств для своего развития. Новый кредит позволит производству к 2027 году увеличить выпуск продукции на 35%.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с начала 2023 года столичные власти выделили на поддержку малого и среднего бизнеса (МСП) более 19 миллиардов рублей. Помощь получили свыше 2,5 тысячи предприятий столицы.

По словам градоначальника, город выделяет субсидии на снижение ставки по кредитам, гранты на покупку оборудования и поручительства для получения займов. Мэр подчеркнул, что в этом году гранты в столице начали выдавать на развитие городских ферм. С начала года их одобрили 11 компаниям.



Собянин: более 100 московских компаний получили поддержку от города