РФ и Сейшелы обсуждают увеличение прямых рейсов

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Россия и Сейшелы рассматривают вопрос об увеличении прямых рейсов между странами с учетом стабильного роста туристического потока россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство.

В диппредставительстве отметили рост туристического потока из России, чему в значительной мере способствует прямое авиасообщение по маршруту Москва – Виктория, а также соглашение об отмене визовых требований между двумя странами, подписанное в 2015 году.

Ранее сообщалось, что Россия и Алжир планируют увеличить число прямых авиарейсов между странами для дальнейшего развития туризма, стороны подписали декларацию об углубленном стратегическом партнерстве.

В конце марта глава Росавиации Александр Нерадько в ходе круглого стола в Совете Федерации заявлял, что авиакомпании из РФ могут в течение этого года запустить рейсы в Мьянму, Южную Корею, Тунис, Алжир и ЮАР.

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