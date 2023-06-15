Россия и Алжир увеличат число прямых рейсов между странами для развития туризма

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Россия и Алжир планируют увеличить число прямых авиарейсов между странами для дальнейшего развития туризма, стороны подписали декларацию об углубленном стратегическом партнерстве. Документ о сотрудничестве между странами размещен на сайте Кремля.

"Российская Федерация и Алжирская Народная Демократическая Республика заявляют следующее: в области культуры, спорта, молодежной политики и туризма: <...> развитие туризма, включая увеличение количества прямых авиарейсов между Россией и Алжиром, организацию рекламных кампаний для продвижения туристического потенциала сторон и расширения сотрудничества между туристическими организациями обеих стран", – указано в документе.

В конце марта глава Росавиации Александр Нерадько в ходе круглого стола в Совете Федерации заявлял, что авиакомпании из РФ могут в течение этого года рейсы в Мьянму, Южную Корею, Тунис, Алжир и ЮАР.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Россия" начала продажи билетов на Кубу, прямые авиарейсы с которой стартуют с 1 июля. Рейсы будут выполняться по четвергам и субботам, в сентябре количество полетов будет увеличено до трех.

Полеты по маршруту Москва – Варадеро будут осуществляться на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777, отметил авиаперевозчик.



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