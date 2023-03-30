Авиакомпании РФ могут в этом году открыть рейсы в Мьянму, Южную Корею, Тунис, Алжир и ЮАР

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российские авиакомпании планируют в этом году открыть рейсы в Мьянму, Южную Корею, Тунис, Алжир и ЮАР, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько в ходе круглого стола в Совете Федерации.

Кроме того, прорабатывается вопрос возобновить авиасообщение с Вьетнамом, Монголией, Саудовской Аравией и Эфиопией.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" с 30 мая 2023 года откроет рейсы в Тунис. Самолеты будут приземляться в международном аэропорту Энфида-Хаммамет.

Полеты будут осуществляться из Москвы на самолетах Airbus A330 три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам с отбытием в 11:05.



"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Москвы в Тунис с 30 мая

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