12:58Транспорт
Авиакомпании РФ могут в этом году открыть рейсы в Мьянму, Южную Корею, Тунис, Алжир и ЮАР
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российские авиакомпании планируют в этом году открыть рейсы в Мьянму, Южную Корею, Тунис, Алжир и ЮАР, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько в ходе круглого стола в Совете Федерации.
Кроме того, прорабатывается вопрос возобновить авиасообщение с Вьетнамом, Монголией, Саудовской Аравией и Эфиопией.
Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" с 30 мая 2023 года откроет рейсы в Тунис. Самолеты будут приземляться в международном аэропорту Энфида-Хаммамет.
Полеты будут осуществляться из Москвы на самолетах Airbus A330 три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам с отбытием в 11:05.
"Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Москвы в Тунис с 30 мая
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