Серийное производство электрических конденсаторов запустили в "Рудневе" – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Резидент индустриального парка "Руднево" в составе особой экономической зоны "Технополис "Москва" запустил производство электрических конденсаторов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Сейчас предприятие выпускает силовые конденсаторы и установки компенсации реактивной мощности. В планах – начать производство конденсаторов для электромобилей", – рассказал мэр.

Он отметил, что доля предприятия на российском рынке составляет 55%, однако к концу года она увеличится до 70%. Основными заказчиками продукции производителя сегодня являются Московский метрополитен, РЖД, "Роскосмос" и нефтяные компании.

К концу текущего года предприятие планирует выйти на полную мощность, это порядка 780 тысяч единиц продукции в год, а уже в следующем году этот показатель может увеличиться в полтора раза. Также до конца 2023 года завод намерен почти в 1,5 раза увеличить численность сотрудников – до 110 человек.

Ранее стало известно, что столичный разработчик и изготовитель роботизированных промышленных систем "Техноред" выпустил более 120 изделий с начала текущего года. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2022 года.



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