Территорию новой школы благоустроят в 17-м квартале Некрасовки

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Школу построили в 17-м квартале Некрасовки, сейчас там завершаются работы по благоустройству территории. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Отмечается, что трехэтажное здание рассчитано на 1 150 учащихся. Оно разделено на блок младших классов и основную школу. Так, в начальную школу смогут пойти 700 учеников, в основную – 450.

На сайте уточнили, что строители подготовили на территории учебного заведения футбольное поле, баскетбольную, волейбольную, спортивные, учебно-опытные площадки, места для отдыха. Школу введут в эксплуатацию до конца года.

"В школе оборудованы два больших актовых зала вместимостью 420 и 270 мест. Спортивных зала в здании тоже два, что даст возможность проводить уроки в двух классах одновременно", – добавил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

В сообщении подчеркивается, что в 17-м квартале Некрасовки создается образовательный кластер для 2 075 детей разных возрастов. На данный момент построены два детских сада на 275 и 300 мест и учебный корпус, рассчитанный на 350 человек.

В начале июля город выставил на торги участок в Некрасовке для дальнейшего возведения автосервиса. Речь идет о территории, расположенной рядом с жилыми кварталами 1-й Вольской улице. Победитель торгов должен возвести объект в соответствии с государственными стандартами и противопожарными правилами.

В мае в районе начали строить новое здание детско-взрослой поликлиники. Общая площадь медицинского учреждения составит около 13 тысяч квадратных метров.

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