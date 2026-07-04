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04 июля, 22:51

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Al Arabiya: новый раунд переговоров между США и Ираном состоится 11 июля

Новый раунд переговоров между США и Ираном состоится 11 июля – СМИ

Фото: 123RF.com/lacheev

Переговоры между США и Ираном возобновятся 11 июля в Пакистане, сообщает телеканал Al Arabiya.

По версии журналистов, стороны затронут темы санкций, ядерный вопрос, а также вопрос замороженных активов Тегерана. При этом состав иранской делегации будет определен после завершения похорон бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля после ударов Израиля и США по Ирану. Лишь 14 июня стороны достигли мирного соглашения и объявили о прекращении огня, а 18 июня подписали электронный меморандум.

Следом посредники из Катара и Пакистана завершили в Дохе непрямые переговоры с представителями США и Ирана. На консультациях был достигнут определенный прогресс. Стороны также договорились продолжить диалог по меморандуму о взаимопонимании.

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