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04 июля, 19:00

Политика

Песков предложил Зеленскому встретиться с Путиным в Москве, а не в Константиновке

Фото: kremlin.ru

Если украинский лидер Владимир Зеленский готов приехать в РФ, то его могут принять в Москве, а не в Константиновке в ДНР. Об этом в эфире радио КП заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Зеленский предлагал Владимиру Путину встретиться в Константиновке, которая затем была освобождена российскими войсками. Песков отметил, что если таким образом украинский лидер выражает готовность приехать в РФ, то Кремль это приветствует.

"Но хотим напомнить, что президент Путин говорил о готовности принять его в Москве. Все-таки столицей Российской Федерации является Москва, а не Константиновка", – сказал Песков.

Константиновка полностью освобождена 3 июля. До этого город был превращен в "фактически неприступный" укрепрайон. В Генштабе РФ указывали, что взятие населенного пункта стало ключом к последнему оплоту Киева на Донбассе – краматорско-славянской агломерации.

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