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Киев в ночь на 4 июля попытался ударить по территории России крылатыми ракетами большой дальности "Фламинго". Об этом сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались также ударить по российской территории ракетами РСЗО HIMARS и БПЛА большой дальности. В итоге противовоздушные силы РФ смогли ликвидировать свыше 500 воздушных целей, включая 10 ракет "Фламинго" и 9 снарядов HIMARS.

В оборонном ведомстве отметили, что Киев своими действиями пытается отвлечь внимание от провала обороны ВСУ в Константиновке в ДНР. Кроме того, попытка украинского лидера Владимира Зеленского нанести ущерб гражданским объектам в РФ не останется без ответа Вооруженных сил РФ, отметили в Минобороны.

Ранее российские военные атаковали нефтебазу "Канцеровка", расположенную вблизи Высокогорного в Запорожской области. В операции использовались беспилотники "Герань-4" и "Гербера". Удар был произведен для ослабления военно-экономического потенциала противника. В результате инфраструктура объекта получила серьезные повреждения.

