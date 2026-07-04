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Конституционный суд Армении оставил в силе результаты парламентских выборов, прошедших в стране 7 июня. Об этом заявил председатель суда Арман Диланян.

"Решение окончательное и вступает в силу с момента публикации", – цитирует его ТАСС.

Среди подавших обращения к суду были семь политических сил государства, включая оппозиционные блоки "Сильная Армения" и "Армения", а также партию "Процветающая Армения".

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что вмешательство западных стран в избирательную кампанию в Армении стало беспрецедентным. Запад относится к Армении как к инструменту для борьбы с Россией, именно поэтому западные страны стараются избавиться от всех сил, которые стараются поддерживать хорошие отношения между Москвой и Ереваном, указывал политик.

