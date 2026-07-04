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04 июля, 15:29

Происшествия

В Красноярском крае 13 порожних вагонов сошли с рельсов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сход 13 порожних вагонов без опрокидывания произошел на железной дороге в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК России.

Инцидент произошел 4 июля на перегоне Кошурниково – Путевой пост. В результате случившегося никто не пострадал. Размер ущерба выясняется.

В настоящее время проводится доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Кроме того, в Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочка РЖД) сообщили, что из-за инцидента было скорректировано время отправления состава № 124, который должен был выехать 4 июля в 15:10 по московскому времени из Абакана в Красноярск. Теперь поезд отправится в путь не ранее чем в 19:10 по московскому времени.

"Обо всех изменениях информируем пассажиров по СМС", – сказано в сообщении.

Ранее сход грузовых вагонов произошел на перегоне Корса – Арск в Татарстане. В результате аварии никто не пострадал, угроз для экологии нет. Движение на перегоне было временно приостановлено, в результате чего девять поездов следовали с отставанием от графика.

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