Один человек погиб из-за атаки беспилотника ВСУ по дому в Брянске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Украинский реактивный беспилотник атаковал жилой дом в поселке Чайковичи Бежицкого района в Брянске, в результате чего погиб мирный житель. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.

Губернатор выразил искренние соболезнования родственникам погибшего. Он пообещал оказать его семье всю необходимую поддержку и материальную помощь.

Еще два человека были ранены. В настоящее время их госпитализировали. В медучреждении пострадавшим оказана необходимая помощь.

Ковальчук уточнил, что в результате атаки были полностью разрушен один дом, еще 7 частных домов и 8 машин повреждены. На месте происшествий задействованы экстренные службы и комиссия по оценке ущерба.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в мессенджере MAX, что один человек погиб, еще двое, в том числе 10-летний ребенок, пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым в ночь на 4 июля.

Аксенов выразил соболезнования родственникам погибшего. Он пообещал оказать им всю необходимую помощь. Также глава республики высказал слова поддержки пострадавшим.

"Прошу крымчан проявлять бдительность, доверять только официальным источникам информации", – сказано в сообщении.

Ранее средства ПВО уничтожили украинскую ракету в небе над Удмуртией. По словам главы республики Александра Бречалова, ВСУ пытались атаковать одно из предприятий региона. Предварительно, пострадавших и разрушений не выявлено. На месте уже работают оперативные службы.

