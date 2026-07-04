Медведев заявил об отсутствии серьезного повода для атаки Ирана со стороны США

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США не имели веских причин для нападения на Иран, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Свое мнение он высказал после посещения церемонии прощания с бывшим верховным лидером республики Али Хаменеи.

"Иными словами, такого рода агрессивные действия Соединенных Штатов Америки были абсолютно неспровоцированными. Иран ничем Соединенным Штатам Америки не угрожал", – сказал политик.

Более того, он обратил внимание на то, что в момент начала военной операции Исламская Республика вела переговоры с американской делегацией и стремилась достичь неких договоренностей.

В этом контексте решение об ударах Медведев назвал разрушением системы международного права.

"Погибло все руководство Ирана, включая верховного лидера. Погибло большое количество гражданских лиц, школьников. Это все, конечно, не делает чести тем, кто такие решения принимал", – сказал зампред Совбеза РФ.

Несмотря на это, Тегеран достойно справился с серьезными вызовами, продолжил он, отметив, что республика нашла способ защитить свои интересы, не прибегая к ядерному оружию. В частности, политик указал на Ормузский пролив, являющийся важным водным путем с международным статусом, который связывает Иран и Оман.

Перекрыв движение по каналу, государство продемонстрировало свою силу и влияние, поскольку это действие привело к активным обсуждениям и соглашениям о дальнейшей эксплуатации этого стратегически важного водного пути.

Переходя к вопросу о достижении окончательных договоренностей между Тегераном и Вашингтоном, Медведев высказал предположение, что процесс будет архисложным. Трудности, скорее всего, возникнут именно в вопросах о финансовой помощи для восстановления Ирана. При этом основой для дальнейших переговоров станет Меморандум о взаимопонимании.

"Я могу лишь пожелать успехов таким переговорам. Но вполне вероятно, что у этих переговоров может быть и иное развитие", – сказал он.

Вместе с тем политик напомнил, что изначальной причиной, по которой США решились на удары по Ирану, стала "некая ядерная программа", дискуссия вокруг которой ведется уже на протяжении длительного времени. Однако обсуждения сводятся лишь к общим рассуждениям о том, как поступить с ядерными материалами республики.

Россия же, как подчеркнул зампред Совбеза, предлагала свои варианты, которые могли бы решить эту задачу мирным путем.

В заключение своей беседы с журналистами политик поделился своими впечатлениями от самого Тегерана во время прошлой поездки. По его словам, несмотря на разрушения, вызванные бомбардировками США, город продолжает жить и развиваться.

Также он добавил, что во время встречи с президентом Масудом Пезешкианом передал ему слова сочувствия от Владимира Путина в связи с гибелью Хаменеи.

"Мы выразили глубину нашего сочувствия, передали соболезнования <...>. У меня была беседа с президентом Пезешкианом, я ему передал также слова соболезнования от президента Российской Федерации", – подытожил политик.

Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов американских и израильских сил по Тегерану. Из-за сложной ситуации внутри страны и продолжавшегося конфликта с США и Израилем прощание с аятоллой решили перенести. Церемония по итогу прошла в июле.

В ходе операции Исламская Республика дала военный ответ и закрыла для судоходства Ормузский пролив. В начале апреля стороны заключили перемирие. Однако в начале июня иранские военные сбили над Ормузским проливом американский ударный вертолет AH-64 Apache. В ответ на это США нанесли удары по территории Ирана.

Стороны вновь пошли друг другу навстречу и 17 июня американский лидер Дональд Трам, и президент Ирана дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании.

Позже в этом месяце перемирие чуть не рухнуло после атаки США на торговое судно иранцев. Республика в ответ ударила по американским базам в Кувейте и Бахрейне.

После этого Вашингтон и Тегеран вновь сели за стол переговоров. Как сообщил представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, в Дохе удалось достигнуть определенного прогресса.