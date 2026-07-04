МЧС предупредило о сильном дожде и грозе в Москве до вечера 4 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ливень, гроза, град, а также ветер, порывы которого могут достигать до 17 метров в секунду, ожидаются в Москве в период с 12:00 до 21:00 4 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице

Из-за неблагоприятных погодных условий водителей попросили парковать автомобили в безопасных местах, а также снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также их призвали быть осторожнее за рулем, в том числе избегать резких маневров.

Пешеходам порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра и не укрываться под деревьями.

"При необходимости звонить по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01", – сказано в сообщении.

Из-за непогоды в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности. С 4 по 6 июля может выпасть до 43 миллиметров осадков (половина месячной нормы), а в начале следующей недели ожидается похолодание до 9–14 градусов.

