Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июля, 11:36

Общество

МЧС предупредило о сильном дожде и грозе в Москве до вечера 4 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ливень, гроза, град, а также ветер, порывы которого могут достигать до 17 метров в секунду, ожидаются в Москве в период с 12:00 до 21:00 4 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице

Из-за неблагоприятных погодных условий водителей попросили парковать автомобили в безопасных местах, а также снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также их призвали быть осторожнее за рулем, в том числе избегать резких маневров.

Пешеходам порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра и не укрываться под деревьями.

"При необходимости звонить по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01", – сказано в сообщении.

Из-за непогоды в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности. С 4 по 6 июля может выпасть до 43 миллиметров осадков (половина месячной нормы), а в начале следующей недели ожидается похолодание до 9–14 градусов.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве до вечера 4 июля

Читайте также


обществопогодагород

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

Введут ли в России финансовое поощрение первой свадьбы?

Эксперты считают предложение дотировать свадьбы несвоевременным

Читать
закрыть

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика