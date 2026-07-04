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04 июля, 12:10

Транспорт

3 тоннелепроходческих щита одновременно строят перегоны на Троицкой линии метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Три тоннелепроходческих механизированных комплекса (ТПМК) диаметром 6 метров одновременно выполняют проходку второго этапа строительства Троицкой линии метро Москвы. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Второй этап Троицкой линии метро создается по технологии устройства двух однопутных тоннелей", – отметил вице-мэр.

По словам Ефимова, первый ТПМК "Натали" уже прошел 260 метров из более чем 2 500 метров перегона между станциями "Ватутинки" и "Кедровая", смонтировав 216 колец обделки тоннеля. Между станциями "Новомосковская" и "Сосенки" работают щиты "Ольга" и "Татьяна". Один из ТПМК прошел более 1 500 из 1 600 метров, а еще один щит преодолел примерно 350 метров.

По мере готовности монтажно-щитовых камер и оборудования позже начнется тоннелепроходка остальных перегонов второго этапа Троицкой линии. Полностью сдать ветку в эксплуатацию планируют в 2029 году.

В рамках первого этапа создания Троицкой линии построено 11 станций, а в октябре 2025 года Сергей Собянин объявил о старте строительства второго этапа – от станции "Новомосковская" до "Троицка". После завершения строительства Троицкая линия метро пройдет от станции ЗИЛ МЦК до города Троицка. Эта ветка длиной более 43 километров с 17 станциями станет одним из самых протяженных радиусов московского метро и самым большим – за МКАД.

Ранее Собянин объявил о начале строительства станции "Южный порт" Люблинско-Дмитровской линии метро, которая будет находиться на территории одноименной бывшей промзоны. Станция возводится открытым методом на перегоне между "Кожуховской" и "Печатниками". Специалисты построят две береговые платформы и два наземных вестибюля.

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