Шохин: бизнес обсуждает с властями способы отражения атак БПЛА на предприятия

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские компании ведут переговоры с властями о разработке систем раннего обнаружения, оповещения и нейтрализации на дальних подступах воздушных атак на промышленные объекты. Об этом сообщил в беседе с ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Он указал на важность инвестирования в отечественные разработки на фоне активного совершенствования беспилотных систем со стороны стран НАТО. Речь идет о системах наведения, включая Starlink, спутниковое сопровождение и искусственный интеллект.

В связи с этим, подчеркнул глава РСПП, российско-украинский конфликт для них является способом испытать множество разработок, в том числе в области ИИ.

"Но и мы не имеем права здесь отставать. И вот соединение усилий промышленных предприятий, министерства обороны, регионов здесь очень важно. И, может быть, здесь действительно вот это объединение усилий потребует ряда новых инструментов. Каких? Ну, пока мы в стадии обсуждения", – сказал Шохин.

Он также обратил внимание на неспособность компаний самостоятельно обеспечить надежную защиту от воздушных атак. Предприятия, в частности, могут справиться с защитой своей территории, но современные методы атак требуют более комплексного подхода.

Как напомнил руководитель союза, этот момент он уже обсуждал на встрече с Владимиром Путиным 26 мая. В результате подразделения, защищающие промышленные объекты от атак украинских дронов и ракет, начали получать дополнительные вооружения и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее "Ростех" разработал новый зенитный артиллерийский комплекс "Цитадель", предназначенный для борьбы с БПЛА. Его особенностью стали снаряды со шрапнелью и дистанционно управляемый взрыватель.

Система рассчитывает оптимальную точку подрыва боеприпаса на траектории полета цели. Эффективность комплекса уже подтверждена в условиях реального боя.