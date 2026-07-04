Сергей Собянин: поликлинику построят на территории бывшего Тушинского аэродрома

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин анонсировал появление поликлиники на территории бывшего Тушинского аэродрома. Пост мэр опубликовал на своей странице в МАХ.

По словам градоначальника, власти города продолжают работы по развитию этой территории. На месте заброшенных участков появляются жилые комплексы, социальные и общественно-деловые объекты, а также спортивные сооружения, что соответствует целям национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Строительство медучреждения для жителей жилого района на Летной улице уже стартовало. Здание площадью более 9,4 тысячи квадратных метров будет включать взрослое и детское отделения.

В поликлинике будут работать хирурги, неврологи, отоларингологи, офтальмологи, терапевты, кардиологи и эндокринологи. Там же откроются кабинеты ЭКГ, УЗИ и функциональной диагностики.

Ко всему прочему, взрослое отделение будет оснащено кабинетом уролога, помещениями для рентгенодиагностики и маммографии, а также залом лечебной физкультуры. В детском отделении разместят комнату для кормления, кабинет здорового ребенка, зал физиотерапии и массажный кабинет.

В свою очередь, работы на прилегающей территории включат высадку деревьев и кустарников, установку скамеек и создание детской площадки. Завершение строительства запланировано на 2028 год, после чего объект перейдет в ведение столичной системы здравоохранения.

"В пешей доступности от будущей поликлиники расположены парк "Берег реки Сходня", станции "Спартак" и "Тушинская" Таганско-Краснопресненской линии метро и остановки наземного городского транспорта", – добавил Собянин.

Ранее мэр столицы объявил об открытии Московского городского референс-центра респираторной медицины. Он является подразделением с расширенной командой экспертов, которые занимаются диагностикой, подбором лечения бронхолегочных заболеваний и дают "второе мнение" по сложным клиническим случаям. Для каждого пациента подбирается персональная схема терапии.