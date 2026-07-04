БПЛА атаковали территорию нефтяного терминала в Петербурге

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Украинские БПЛА атаковали территорию нефтяного терминала в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил глава города Александр Беглов в мессенджере MAX.

Однако, как сообщил Беглов, атака была отражена силами противовоздушной обороны (ПВО). В результате случившегося никто не пострадал, техногенные последствия ликвидированы.

Всего средствами ПВО было нейтрализовано 72 БПЛА, один из них упал в Петергофе. В результате жертв или разрушений не было выявлено.

Ранее Беглов сообщал, что Санкт-Петербург 4 июля подвергся масштабной атаке БПЛА военного назначения. Оперштаб попросил местных жителей оставаться дома и не выходить на улицу до отмены беспилотной опасности. Также не исключены перебои с мобильным интернетом.

В свою очередь, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что обломки некоторых дронов упали в районе порта Высоцк. Информация о последствиях атаки уточняется.

