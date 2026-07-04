Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Латвия и другие прибалтийские страны предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в беседе с РИА Новости.

По его словам, российская сторона обладает подтвержденными данными, касающимися этого вопроса.

В последние месяцы в воздушном пространстве стран Балтии неоднократно фиксировались украинские дроны. В то же время Эстония, Латвия и Литва официально отрицали, что предоставляли Украине разрешение на использование своих территорий и воздушного пространства для атак на объекты в России.

Вместе с тем министерство иностранных дел РФ ранее указывало и на всплеск проявлений русофобии в вышеуказанных странах в последние годы. Причем такая политика поддерживается на государственном уровне, а попытки урегулировать сложившуюся ситуацию посредством переговоров не приносят результата.

На фоне этого российское правительство приняло решение о закрытии ряда погранпереходов через границу с Латвией, Финляндией и Эстонией. В частности, приостановка движения коснулась лиц, транспортных средств, товаров и грузов. Мера вступила в силу с 1 июля.