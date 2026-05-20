20 мая, 17:23

Политика

Фон дер Ляйен назвала неприемлемым сообщение о подготовке ВСУ ударов по РФ из Прибалтики

Фото: ТАСС/АР/Darko Bandic

Сообщение российской Службы внешней разведки (СВР) о подготовке Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударов по России с территории Прибалтики является "совершенно неприемлемым", заявила в соцсети X председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Публичные угрозы России в адрес наших Прибалтийских стран совершенно неприемлемы. Пусть не будет никаких сомнений", – написала она.

По ее словам, угроза в адрес любого государства – члена Евросоюза представляет собой угрозу для всего союза.

СВР России ранее сообщила, что Киев планирует провести серию ударов по стране с территории стран Балтии. В частности, удары намерены наносить из Латвии. Уточнялось, что такая тактика сократит время подлета беспилотников до целей.

Глава латвийского МИД Байба Браже опроверг данное заявление. Временный поверенный в делах России Дмитрий Касаткин получил ноту протеста от министерства иностранных дел Латвии.

