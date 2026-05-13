Электропоезд сошел с рельсов из-за разрушенного полотна в Белгородской области

Электропоезд, следовавший по маршруту Разумное – Томаровка, сошел с рельсов из-за отсутствия полотна после детонации взрывного устройства в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем канале в МАХ.

Он уточнил, что ЧП произошло в Яковлевском округе. По предварительным данным, взрыв привел к отсутствию около двух метров железнодорожного полотна. Машинист поезда применил экстренное торможение, из-за чего состав сошел с рельсов.

По словам Гладкова, в момент аварии в поезде находились 15 человек. Одна женщина была госпитализирована с рваной раной ноги и ушибом мягких тканей спины.

"Все оперативные службы, включая саперов Минобороны РФ, работают на месте. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются", – написал губернатор области.

