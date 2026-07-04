Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июля, 14:02

Безопасность

"Лаборатория Касперского" назвала схемы мошенников с предзаказом ранней версии игры GTA VI

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Специалисты "Лаборатории Касперского" выявили увеличение количества мошеннических схем, связанных с выходом видеоигры Grand Theft Auto (GTA) VI. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В частности, аналитики обнаружили мошеннический сайт на русском языке, предлагающий участие в тестировании ранней версии игры. Пользователям предлагается вступить в закрытый канал в мессенджере Telegram, где их могут вовлечь в дальнейшие схемы обмана.

Эксперты отмечают, что злоумышленники создают поддельные сайты, копируя дизайн и брендинг официальной игры. На таких страницах размещаются трейлеры и рекламные материалы, а пользователям предлагается сделать предзаказ на различные игровые консоли. Однако при оформлении заказа жертв просят ввести личные данные и платежную информацию.

Например, еще один подозрительный ресурс, найденный специалистами, предлагает скачать бета-версию игры до официального выхода. Аферисты рекламировали его через видеохостинги и соцсети, публикуя ролики о «безопасном» скачивании файлов.

Тем не менее, как предупреждают эксперты, после запуска файл может нанести вред устройству пользователя, украсть данные, дать несанкционированный доступ к аккаунтам и установить вредоносное ПО.

Ранее в МВД предупредили о распространении вредоносного программного обеспечения под видом "официального антивируса" от канала "Вестник Киберполиции России". Аферисты обещают функции проверки сайтов, выявления мошенничества и защиты устройств, однако подразделения министерства не занимаются разработкой антивирусных приложений.

Эксперт "Лаборатории Касперского" назвал способы защиты от прослушки и взлома

Читайте также


безопасность

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

Введут ли в России финансовое поощрение первой свадьбы?

Эксперты считают предложение дотировать свадьбы несвоевременным

Читать
закрыть

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика