"Лаборатория Касперского" назвала схемы мошенников с предзаказом ранней версии игры GTA VI

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Специалисты "Лаборатории Касперского" выявили увеличение количества мошеннических схем, связанных с выходом видеоигры Grand Theft Auto (GTA) VI. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В частности, аналитики обнаружили мошеннический сайт на русском языке, предлагающий участие в тестировании ранней версии игры. Пользователям предлагается вступить в закрытый канал в мессенджере Telegram, где их могут вовлечь в дальнейшие схемы обмана.

Эксперты отмечают, что злоумышленники создают поддельные сайты, копируя дизайн и брендинг официальной игры. На таких страницах размещаются трейлеры и рекламные материалы, а пользователям предлагается сделать предзаказ на различные игровые консоли. Однако при оформлении заказа жертв просят ввести личные данные и платежную информацию.

Например, еще один подозрительный ресурс, найденный специалистами, предлагает скачать бета-версию игры до официального выхода. Аферисты рекламировали его через видеохостинги и соцсети, публикуя ролики о «безопасном» скачивании файлов.

Тем не менее, как предупреждают эксперты, после запуска файл может нанести вред устройству пользователя, украсть данные, дать несанкционированный доступ к аккаунтам и установить вредоносное ПО.

Ранее в МВД предупредили о распространении вредоносного программного обеспечения под видом "официального антивируса" от канала "Вестник Киберполиции России". Аферисты обещают функции проверки сайтов, выявления мошенничества и защиты устройств, однако подразделения министерства не занимаются разработкой антивирусных приложений.