Axios: Зеленский по телефону поздравил Трампа с 250-летием независимости США

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Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

Он уточнил, что Зеленский поздравил Трампа с 250-летием независимости США. Другие подробности разговора не приводятся.

Вечером 4 июля Трамп также поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Беседа длилась на протяжении 1 часа 25 минут, она была деловой и весьма конструктивной. Этот телефонный разговор – уже четвертый с начала года – состоялся по инициативе американской стороны.

Президенты РФ и США в том числе обсудили украинский конфликт. Путин указал Трампу на ложные сообщения Киева и Евросоюза относительно ситуации на линии фронта и подчеркнул готовность Москвы к мирному урегулированию на основе подходов РФ.