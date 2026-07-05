Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:28

Политика

Внук Шарля Де Голля заявил о желании переехать в РФ и получить гражданство

Фото: ТАСС/Виталий Смольников

Внук экс-президента Франции Шарля Де Голля и глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль сообщил о планах переехать вместе с семьей в Россию и получить гражданство РФ.

"Я желаю, чтобы со временем условия позволили нам получить российский паспорт. Это была бы большая честь. Россия – великая страна", – цитирует де Голля ТАСС.

Политик признался, что испытывает большое восхищение от России. По его мнению, его дети смогут получить лучшее образование именно в РФ.

Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица также заявил о намерении получить российское гражданство. По его словам, он надеется получить паспорт РФ уже в 2027 году

Кустурица также планирует сделать картину о событиях СВО. По его мнению, самой интересной темой является эпизод, который связан с действиями российских военнослужащих во время освобождения Курской области.

Читайте также


политика

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

Введут ли в России финансовое поощрение первой свадьбы?

Эксперты считают предложение дотировать свадьбы несвоевременным

Читать
закрыть

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика