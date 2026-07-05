Внук Шарля Де Голля заявил о желании переехать в РФ и получить гражданство

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Внук экс-президента Франции Шарля Де Голля и глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль сообщил о планах переехать вместе с семьей в Россию и получить гражданство РФ.

"Я желаю, чтобы со временем условия позволили нам получить российский паспорт. Это была бы большая честь. Россия – великая страна", – цитирует де Голля ТАСС.

Политик признался, что испытывает большое восхищение от России. По его мнению, его дети смогут получить лучшее образование именно в РФ.

Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица также заявил о намерении получить российское гражданство. По его словам, он надеется получить паспорт РФ уже в 2027 году

Кустурица также планирует сделать картину о событиях СВО. По его мнению, самой интересной темой является эпизод, который связан с действиями российских военнослужащих во время освобождения Курской области.