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03:37

Спорт

Сборная Франции вышла в четвертьфинал ЧМ-2026

Фото: AP Photo/Matt Slocum

Сборная Франции победила команду Парагвая в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча проходила в Филадельфии в США.

Матч завершился со счетом 1:0. Единственный гол забил французский нападающий Килиан Мбаппе на 70-й минуте с пенальти.

Таким образом, команда Франции выходит в четвертьфинал турнира, где ей предстоит сыграть со сборной Марокко, которая до этого обыграла Канаду со счетом 3:0. Встреча пройдет 9 июля.

Ранее португальский футболист Криштиану Роналду установил сразу два рекорда на чемпионате мира в матче против Хорватии. Во-первых, он стал самым возрастным спортсменом, который участвовал в плей-офф чемпионата мира по футболу – в день матча Роналду было 41 год 127 дней.

Кроме того, португалец стал самым возрастным спортсменом, который забил гол на данном этапе турнира.

Эксперт допустил выход Франции и Аргентины в финал ЧМ-2026

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