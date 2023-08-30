Собянин объявил о начале второго этапа модернизации поликлиник

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Первый этап модернизации столичных поликлиник подходит к завершению, всего было реконструировано 127 зданий. Специалисты приступают к реализации второго и заключительного этапа обновления, в рамках которого планируется провести реконструкцию еще 140 поликлиник. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, на данный момент более 70 медицинских учреждений, которые попали в первый этап, находятся в высокой степени готовности, их ремонт будет завершен в течение нескольких недель.

"Конечно, можно было бы подождать полного окончания первого этапа, но зачем это делать? За четыре года реализации программы мы накопили уникальный опыт максимально быстрого и безболезненного обновления поликлиник", – отметил мэр.

В Москве были созданы команды реконструкции в медицинском сообществе и в комплексе городского хозяйства. Комплекс, в свою очередь, отвечает за реализацию строительной части зданий. Собянин подчеркнул, что остановить работы по восстановлению медучреждений не так сложно, однако начинать процесс заново будет достаточно тяжело.

"Поэтому я принял решение приступить ко второму этапу, не дожидаясь формального завершения первого. В первых 40 поликлиниках работы постепенно начинаем", – добавил градоначальник.

Полное обновление амбулаторного звена столицы планируется завершить до 2025 года, резюмировал он.

Ранее Собянин открыл новую поликлинику на улице Твардовского в столичном районе Строгино.

Отмечалось, что совместно с ней в районе открылись новые медучреждения на улицах Игральной, Генерала Белова, в Булатниковском проезде, на улицах 1-й Напрудной, Академика Миллионщикова, Лосевской, а также на Митинской, в Зеленограде, в Рогачевском переулке и на улице Сормовской.



Собянин: в Москве открылись две новые и девять реконструированных поликлиник



