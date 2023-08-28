Около 400 тонн мусора собрали с акватории Москвы с начала навигации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Коммунальный флот собрал около 400 тонн мусора с акватории Москвы с начала навигации в этом году. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

"Коммунальные суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок", – отметил он.

По словам Бирюкова, основные усилия направили на акватории в верховьях Москвы-реки, что обеспечивает чистоту русла ниже по течению. В центре собирают бутылки, пенопласт и пластик.

"Благодаря грамотной расстановке флота и баз сбора мусора вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги находятся под круглосуточным контролем. Сбор мусора осуществляется судами-мусоросборщиками", – подчеркнул заммэра.

Как указал Бирюков, коммунальный флот ведет работу на протяжении всего года. После завершения сезонной навигации на воде находятся два судна с ледовым классом.

Ранее на Южном речном вокзале в Москве был установлен плавучий причал в рамках подготовки к запуску второго регулярного маршрута электротранспорта. Заммэра Максим Ликсутов отметил, что Дептранс продолжает развивать необходимую инфраструктуру для интонационного речного транспорта по поручению Сергея Собянина.

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