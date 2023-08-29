Минпросвещения опровергло информацию об исключении классиков из ЕГЭ по литературе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сведения об исключении произведений известных российских классиков из ЕГЭ по литературе 2024 года не соответствуют действительности. Об этом рассказали в пресс-службе Минпросвещения России.

По информации ведомства, до этого появилась информация о том, что из заданий ЕГЭ хотели исключить Д. И. Фонвизина, В. А. Жуковского, А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя и других писателей.

"Отметим, что ни одно из произведений, являющихся вершинными произведениями древнерусской литературы, литературы XVIII и первой половины XIX веков, не исключено из программы", – сказано в заявлении.

Как добавили в министерстве, следуя традициям преподавания литературы, произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя изучались и продолжают изучаться в школе, также они включены в задания при проведении основного государственного экзамена.

Ранее комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направил запрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой объяснить, почему из перечня книг для подготовки к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по литературе убрали произведения российских классиков.

Опубликованы материалы ЕГЭ на 2024 год