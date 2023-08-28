В Госдуме попросили Минпросвещения объяснить отсутствие Пушкина в ЕГЭ по литературе

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Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направил запрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой объяснить, почему из перечня книг для подготовки к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по литературе убрали российских классиков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

В запросе отмечается, что Федеральный институт педагогических измерений исключил из программы подготовки к ЕГЭ по литературе произведения таких классиков, как Александр Пушкин, Николай Гоголь и Михаил Лермонтов. Одновременно с этим в программе появляются зарубежные литературные деятели.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что в рамках основного государственного экзамена (ОГЭ) детей проверяют на знание литературы до первой половины XIX века, а во время ЕГЭ проверяется знание произведений, изучаемых в 10–11-х классах – это более поздний период.

Так, в 10–11-х классах ученики уделяют внимание произведениям периода второй половины XIX – начала XXI века, куда, в частности, входят А. Н. Островский, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, добавили в ведомстве.

Опубликованы материалы ЕГЭ на 2024 год