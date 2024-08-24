"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа потребителям РФ для августа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новый исторический максимум достигнут в суточных поставках газа потребителям в РФ для августа. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале компании "Газпром".

"Рекорд зафиксирован 22 августа и составил 700,4 миллиона кубометров газа", – уточнили в организации.

Россия сможет реализовать свой сжиженный природный газ, несмотря на новые санкции Евросоюза, так как продукция РФ остается востребованной, но другими потребителями, заявил ранее вице-премьер РФ Александр Новак. По его мнению, ограничения, которые вводились на энергетическую отрасль РФ с 2014 года, в конечном итоге приводят к росту российской экономики, поскольку стимулируют импортозамещение.