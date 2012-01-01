Сомнолог Лебедева назвала эффективные способы быстро уснуть

Ряд полезных привычек ускорит засыпание и улучшит качество ночного отдыха. О них рассказала врач-сомнолог, терапевт, эндокринолог Центральной клинической больницы управления делами президента РФ Дарья Лебедева в программе "Доктор 24".

Полезные привычки перед сном

По словам Дарьи Лебедевой, снижение температуры тела после горячей ванны или душа сигнализирует организму о том, что пора спать. Поэтому нужно не сразу укрываться одеялом, а дать коже немного остыть. Кроме того, улучшить качество ночного отдыха помогает и чтение перед сном.



Дарья Лебедева врач-сомнолог, терапевт, эндокринолог Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ Единственное, что нужно учесть – это сюжет книги. Он должен увлекать, но умеренно, а также отвлекать от тревожных мыслей.

Помимо этого, рекомендуется выбирать бумажные книги, так как голубой свет от экранов планшетов мешает синтезироваться мелатонину – гормону сна.

Условия для быстрого засыпания

Перед сном важно проветривать комнату. Идеальной температурой считаются показатели в 18–19 градусов. Однако если спать с полностью открытым окном, могут разбудить звуки с улицы или насекомые летом. Поэтому создать комфортные условия помогут микропроветривание или вентиляция, добавила сомнолог.





Дарья Лебедева врач-сомнолог, терапевт, эндокринолог Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ Помимо этого, стоит спать под разными одеялами с партнером. Дело в том, что у людей циклы сна могут сильно отличаться, поэтому любые движения их нарушают.

Также сегодня популярны утяжеленные одеяла. Они создают ощущение объятий и безопасности, что особенно актуально при быстром темпе жизни в городе, заключила Лебедева.