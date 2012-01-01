Терапевт Кувардина назвала способ быстро сформировать полезную привычку

Мозг не любит новые полезные привычки, а поэтому всячески им сопротивляется. Как в таком случае бороться с самим собой, рассказала врач-педиатр, терапевт и кандидат медицинских наук Нина Кувардина в программе "Доктор 24".

Тот еще консерватор

Новые привычки или дела вызывают внутреннее сопротивление. Причина простая – нелюбовь к переменам. Дело в том, что когда человек меняет привычный уклад жизни, мозг воспринимает это как угрозу, рассказала Нина Кувардина.

Из-за этого активируются отделы мозга, которые связаны со страхом. Человек начинает ощущать беспокойство, дискомфорт и внутреннее сопротивление, объяснила врач.





Нина Кувардина врач-педиатр, терапевт, кандидат медицинских наук Еще одна причина – отсутствие мгновенного результата. Например, я сразу не постройнела! Это вызывает разочарование. Оно связано с тем, что мозг требует немедленного удовлетворения благодаря работе дофаминовой системы. А новые привычки и видимые результаты требуют времени.

Пять простых секретов

Чтобы ввести в жизнь новую привычку, сначала нужно понять, необходима ли она на самом деле. Когда человека мотивируют другие люди, то есть внешняя "картинка", он не до конца осознает, зачем ему это.





Нина Кувардина врач-педиатр, терапевт, кандидат медицинских наук Шаг второй – установить небольшую, но конкретную привычку. Ученые выяснили, что такие ежедневные задания как бегать каждый день или отказаться от вредной пищи – это очень абстрактно. Поэтому мозг не понимает, как эту привычку внедрить.

Например, нужно задаться целью делать зарядку каждый день по 15 минут или приседать ежедневно по 10 раз. Это позволяет отслеживать результат, и мотивация от этого будет лишь усиливаться, добавила врач.

"Шаг третий – настроиться на длительный путь. Ученые выяснили, что для формирования любой привычки необходим 21 день, хотя некоторые считают, что 66. Однако длительность зависит от человека: его самодисциплины, организации и внешних факторов", – отметила врач.

Шаг четвертый – получить поддержку со стороны. В кругу единомышленников достичь результата намного легче: они мотивируют друг друга и помогают отнестись к делу более ответственно.

И пятый, самый приятный шаг – не забывать поощрять себя. Награду за новую привычку можно придумать заранее. Например, если человек неделю придерживается новой привычки и не идет на поводу у мозга, можно сходить на выставку или съесть что-то вкусное. Это обеспечит хорошее настроение и мотивацию, заключила Кувардина.