Голикова рассказала, что некоторые россияне могут дожить до 120 лет

Фото: kremlin.ru

Каждый человек стареет индивидуально, однако некоторые россияне могут дожить до 100–120 лет. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на зампредседателя правительства России Татьяну Голикову.

По ее словам, задача государства состоит в развитии возможностей для такой продолжительности жизни.

"Это, кажется, фантастические цифры, но тем не менее они некоторым регионам и нашей страны, и мира подвластны", – отметила зампредседателя правительства.

Ранее кандидат медицинских наук и научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Михаил Болков рассказал, что наследование долголетия в семье определяется генами только на 10%. Главными факторами являются образ жизни и привычки человека.

Как отметил ученый, есть семьи, где из поколения в поколение прослеживаются рекордные цифры возраста в сравнении со средними значениями. Это случается вне зависимости от сложных внешних обстоятельств.

