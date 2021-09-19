Извержение вулкана произошло на испанском острове Пальма

Извержение вулкана началось на острове Пальма в Испании. Об этом сообщает агентство EFE

"Начинается извержение на Кумбре-Вьехе на Пальме", – говорится в сообщении.

О пострадавших информации пока нет.

Ранее сообщалось, что Институт вулканологии Канар выявил более 20 тысяч землетрясений в районе вулкана Кумбре-Вьеха. В связи с ростом сейсмической активности на острове началась эвакуация людей с ограниченной подвижностью.

Накануне в России зафиксировали крупный выброс пепла – на 2 500 метров – из вулкана Карымского на Камчатке. Пепельный шлейф растянулся на 38 километров.