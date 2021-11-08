Землетрясение произошло у восточного побережья Камчатки

Фото: ТАСС/Елена Верещака

Землетрясение произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на сообщение Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

По имеющимся данным, землетрясение случилось рано утром в понедельник. Сила подземных толчков составила 4,8 балла.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 258 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг находился на глубине 60 километров.

В службе добавили, что энергетический класс землетрясения составил 11,1 балла.

Ранее сообщалось, что за сутки у побережья Камчатки зафиксировали четыре землетрясения. Магнитуда подземных толчков доходила до 4,9 балла. Три землетрясения были отмечены в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки.

Самые мощные подземные толчки произошли у южной оконечности полуострова. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 85 километров.