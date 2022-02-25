Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Индонезии

Фото: depositphotos/Homocosmicos

На индонезийском острове Суматра произошло землетрясение. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Геологическую службу США (USGS).

Подземные толчки зафиксировали в 04:39 по московскому времени. Очаг залегал на глубине 12,3 километра. Эпицентр находился в 77 километрах от населенного пункта Паякумбух с населением 121 тысяча человек на западе острова.

Ранее главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков заявил, что сильные землетрясения ожидаются в двух российских регионах в текущем году. Он уточнил, что речь идет о Курилах и Камчатке.