Лефортовский тоннель оборудуют средствами транспортной безопасности

В Москве оборудуют Лефортовский тоннель средствами транспортной безопасности. Об этом сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Речь идет о средствах видеонаблюдения и видеозаписи, системах сигнализации и оповещения, а также контроля доступа и диспетчерского контроля. Помимо этого, сформируют комплекс технических средств связи и передачи информации.

Во время строительных работ установят специальные дорожные знаки, информационные щиты и ограждения. Дорогу оснастят сигнальными фонарями и средствами технического регулирования с освещением. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.