29 ноября, 23:42Политика
В Крыму оценили угрозы Киева о выдворении россиян с полуострова
Фото: depositphotos/mistervlad
Заявление киевских властей об их намерении выдворить россиян с территории Крыма являются полной чушью, заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
Так он прокомментировал слова постпреда президента Украины в Крыму Тамилы Ташевой, которая в интервью украинским СМИ рассказала, что Киев рассматривает вариант полного выдворения граждан РФ с полуострова после установления контроля над регионом.
По словам Крючкова, постпред президента Украины в Крыму Ташева "несет всякую чушь", поскольку получает гранты от киевских властей. Если она перестанет делать подобные заявления, то, указал политик, останется без денег.
"Уверен, что когда влажные мечты о перемоге подобных фейковых киевских политических проходимцев закончатся, то к ним придет отрезвление, а заодно и крымский трибунал", – приводит слова Крючкова РИА Новости.
В начале ноября СМИ сообщали, что в Киеве осуществляют разработку плана по захвату Крыма. Отмечалось, что ответственной за это стала Ташева. Она рассказала журналистам, что помогать в этом вопросе администрации украинского президента будут подпольные организации, созданные на полуострове.
После этого глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о планах ВСУ по наступлению на Крым. По его словам, Украина хочет организовать военную кампанию по возвращению полуострова, однако точных планов по данной операции политик не сообщил.
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