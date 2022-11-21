Камчатские спасатели попросили не приближаться к извергающемуся вулкану Шивелуч

Специалисты Камчатки порекомендовали путешественникам, туристам и местным жителям не подходить к вулкану Шивелуч, где сейчас происходят выбросы пепла и сходят раскаленные лавины. Об этом сообщает официальный сайт ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве предупредили, что рядом с извергающимся геологическим образованием может происходить повышение предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах. Также существует вероятность попасть под пеплопад, который обычно приводит к аллергии.

По словам специалистов, такой пепел опасен для человека из-за вулканического стекла и коррозийных кислот в его составе.

"Спасатели рекомендуют воздержаться от посещения вулкана Шивелуч и его окрестностей в радиусе 15 километров от вершины", – подчеркнули в МЧС.

Ранее поступила информация, что Шивелуч за последнее время показал сильную активность, что может говорить о подготовке к извержению. По словам ученых, купол геологического образования сильно разогрет.

Позже стало известно, что со склонов вулкана начали скатываться раскаленные лавины с температурой 1 000 градусов, сходили пирокластические потоки.

Сразу два вулкана пробудились на Камчатке

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!