11:36В мире
Шанхайский Диснейленд вновь закрыли из-за коронавируса
Фото: ТАСС/AP/ALEX PLAVEVSKI
Диснейленд в Шанхае вновь закрыли из-за того, что в городе участились случаи заражения коронавирусной инфекцией. Об этом пишет Bloomberg.
29 ноября в Шанхае выявили 178 новых случаев заболевания COVID-19. Это уже третий раз в этом году, когда парк развлечений приходится закрывать из-за тяжелой эпидемиологической обстановки.
В октябре посетителей не выпускали из Диснейленда, пока они не сдадут тест на коронавирус. До этого парк не работал весной.
Ранее сообщалось, что более 30 тысяч человек на несколько часов застряли в шанхайском "Диснейленде". Это произошло из-за того, что у одного из посетителей обнаружили коронавирус. Заболевший был в парке за день до этого и уже успел уехать в соседний город.
В шанхайском Диснейленде из-за одного случая COVID-19 закрыли 34 тыс посетителей
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!