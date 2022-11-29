Шанхайский Диснейленд вновь закрыли из-за коронавируса

Фото: ТАСС/AP/ALEX PLAVEVSKI

Диснейленд в Шанхае вновь закрыли из-за того, что в городе участились случаи заражения коронавирусной инфекцией. Об этом пишет Bloomberg.

29 ноября в Шанхае выявили 178 новых случаев заболевания COVID-19. Это уже третий раз в этом году, когда парк развлечений приходится закрывать из-за тяжелой эпидемиологической обстановки.

В октябре посетителей не выпускали из Диснейленда, пока они не сдадут тест на коронавирус. До этого парк не работал весной.

Ранее сообщалось, что более 30 тысяч человек на несколько часов застряли в шанхайском "Диснейленде". Это произошло из-за того, что у одного из посетителей обнаружили коронавирус. Заболевший был в парке за день до этого и уже успел уехать в соседний город.



В шанхайском Диснейленде из-за одного случая COVID-19 закрыли 34 тыс посетителей

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