Ученые предсказали новую смертельную эпидемию в Европе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Из-за направленности европейской системы здравоохранения в область COVID-19 на континенте может произойти всплеск онкологических заболеваний. Об этом сообщает Guardian, ссылаясь на исследование комиссии Lancet Oncology.

"Мы обеспокоены, что Европа столкнется с эпидемией рака в следующие десять лет, если системы здравоохранения и исследований рака срочно не окажутся в приоритете", – поделился профессор Марк Лоулер.

По мнению ученых, слишком быстрая смена фокуса системы здравоохранения и организация локдаунов стали причиной негативных последствий, которые до сих пор влияют на лечение онкобольных. Исследователи подчеркнули, что во время пандемии коронавирусной инфекции по всей Европе не смогли пройти диагностику порядка одного миллиона пациентов.

Помимо этого, ученые указали на факт, свидетельствующий об обнаружении заболевания раком на более поздних стадиях, чем это было до распространения COVID-19. Эксперты считают, что такой результат говорит о снижении выживаемости и ухудшении уровня жизни европейцев.

По информации ученых, за первый год медики в Европе смогли принять на 1,5 миллиона заболевших онкологией меньше. Кроме того, каждый второй не смог получить своевременного лечения.

Ранее сообщалось, что власти Японии намерены уничтожить свыше 1,5 миллиона кур в двух регионах страны из-за вспышки птичьего гриппа.

Подобное решение затронет префектуры Окаяма и Ибараки, причем только в последней планируется уничтожить порядка миллиона птиц.

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