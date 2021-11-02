В шанхайском Диснейленде из-за одного случая COVID-19 закрыли 34 тыс посетителей

Более 30 тысяч человек на несколько часов застряли в шанхайском Диснейленде. Все из-за того, что у одного из посетителей обнаружили ковид – он был в парке за день до этого и уже успел уехать в соседний город.

Тем не менее, когда стало известно о подтвержденном тесте, всех, кто был в Диснейленде в этот момент, решили проверить. Оказалось, что их результаты отрицательные. Несмотря на это, людей развезли на автобусах по домам и посадили на двухнедельный карантин. Диснейленд временно закрыли.

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