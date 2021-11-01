"Москва и мир": акция #МыВместе и саммит G20

Более 2,5 тысячи москвичей решили подключиться к акции #МыВместе. Волонтерское движение активизировалось после того, как в столице снова ввели режим самоизоляции для пожилых и хронически больных жителей. Его объявили из-за осложнения ситуации с COVID-19. Также добровольцы помогают врачам в больницах и мобильных пунктах вакцинации. С участниками акции встретился Сергей Собянин.

Пополнить ряды добровольцев могут жители столицы старше 18 лет. У них должен быть QR-код о прохождении вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста. Подойдет также справка о перенесенном COVID-19. Всего с начала пандемии в акции #МыВместе приняли участие более 23 тысяч человек. Они выполнили около 50 тысяч заявок москвичей.

Лидеры стран "Большой 20" кинули монетки в знаменитый римский фонтан Треви. Это традиционный для туристов ритуал. Это надо сделать, чтобы вернуться в Рим. До пандемии фонтан таким образом зарабатывал на туризме до полумиллиона евро. Деньги обычно уходили на благотворительность.

Впервые деньги в фонтан бросали главы мировых держав. Это была их первая очная встреча за два года пандемии. В воду полетели евро, изготовленные в честь председательства в G20 Италии. В мероприятии не участвовал Джо Байден. Местные СМИ предположили, что в это время он, как практикующий католик, мог посещать воскресную мессу. Однако приезд американского президента на саммит не остался незамеченным. Больше всего привлек внимание его автомобильный кортеж.

В Риме автомобиль Байдена сопровождали сразу 85 машин. Интернет взорвался гневными постами. Пользователи Сети обвинили Байдена в лицемерии. Ведь главной темой встречи в верхах было изменение климата.

На территории России встречаются около десяти подвидов штамма "Дельта" коронавируса. Об этом сообщили в научно-исследовательском институте эпидемиологии Роспотребнадзора. Глава ведомства Анна Попова отметила, что российские вакцины остаются эффективными, несмотря на изменения вируса. Возможные мутации просчитываются и не должны повлиять на действие препаратов.

Также, по словам Анны Поповой, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 должен быть не менее 80%, но пока к это цифре в РФ не пришли. Тем не менее темпы вакцинации растут. И медикам уже видно, что доля заболевших россиян, которые сделали обе прививки, составляет от 2 до 5%. При этом вакцинированные практически не попадают в больницу с тяжелым течением ковида.

Кроме того, в Роспотребнадзоре сообщили, что число людей, которые ходят в масках, значительно увеличилось. Усилился и контроль за теми, кто находится на изоляции. Также специалисты отмечают, что ситуация с коронавирусом показывает, что это сезонный вирус, но в какие сезоны будут пики заражения, еще предстоит изучить.