"Москва и мир": акция #МыВместе и слово года

Более 2,5 тысячи москвичей решили подключиться к акции #МыВместе. Волонтерское движение активизировалось после того, как в столице снова ввели режим самоизоляции для пожилых и хронически больных жителей. Его объявили из-за осложнения ситуации с COVID-19. Также добровольцы помогают врачам в больницах и мобильных пунктах вакцинации.
Пополнить ряды добровольцев могут жители столицы старше 18 лет. У них должен быть QR-код о прохождении вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста. Подойдет также справка о перенесенном COVID-19. Всего с начала пандемии в акции "Мы вместе" приняли участие более 23 тысяч человек. Они выполнили около 50 тысяч заявок москвичей.
В столичном регионе расширили зону работы сервиса "По пути". Так, теперь более 20 тысяч жителей поселения Рязановского в ТиНАО могут заказывать автобусы до станции МЦД Силикатная. Для этого пополнили транспортный парк.
Сервис работает по востребованию. В приложении "Московский транспорт" достаточно указать нужную остановку и автобус приедет туда. При входе потребуется отсканировать QR-код. Стоимость услуги – 46 рублей. В рамках первого этапа проекта в ТиНАО был доступен один маршрут – до метро "Прокшино" и обратно. На нем работают 30 автобусов. Теперь добавили еще 15.
Заммэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что сервис "По пути" особенно необходим во время пандемии, так как позволяет разгрузить существующие маршруты. По его словам, автобусы уже востребованы у пассажиров и спрос на них только растет. Уже за первый месяц работы "По пути" в полном режиме автобусы перевезли 22 тысячи человек.
Составители Оксфордского словаря выбрали слово 2021 года. Это – vaх. В переводе на русский значит "вакцинация", "вакцина" или "вакцинировать". Только в сентябре это слово использовали в 72 раза чаще, чем год назад. Для получения статистических данных специалисты использовали различные источники в Сети. По мнению авторов исследования, нет слова, которое лучше бы отражало атмосферу этого года, чем vax.
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